Na video snimku koji je podijelila domaća meteorološka stranica "Hailz Srbija", vidi se spektakularna formacija na jednoj od superćelija u Srbiji.

RHMZ i MUP upozoravaju građane da nas očekuju nove, jake nepogode.

"Spektakularna formacija na jednoj od današnjih superćelija u Srbiji. Neuobičajeno organizovane novembarske oluje su se kretale južnom ivicom frontalne zone malo južnije od Save i Dunava kroz centralni pojas Srbije ka jugoistoku", naveli su oni na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

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Snimak koji je objavljen nastao je u srijedu, kada je Srbiju zahvatilo snažno nevrijeme, koje je paralisalo Beograd, u kom su ulice bile poplavljene ogromnom količinom vode.

Međutim, građani Srbije upozoreni su i danas na to da nas očekuju nove vremenske nepogode, zbog čega je u pojedinim dijelovima zemlje upaljen i crveni meteoalarm.

Kako je navedeno iz RHMZ-a, na području Vojvodine, zapadne i centralne Srbije, kao i na području Beograda, prognoziraju se udari vetra od 80 do 110 km/h.

Hitne SMS informacije

RHMZ je, usljed veoma snažnih udara vjetra, koji se tokom večeri očekuju na području Vojvodine i Beograda, pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

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Crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vrijeme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.

Na području Pomoravlja, Zapadne Srbije i Šumadije na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opsano vrijeme.

Upozorenje MUP-a

Sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije izdao je, takođe, upozorenje na jaku oluju sa snažnim naletima vjetra i do preko 100 kilometara na čas u Vojvodini i Beogradu.

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Kako se navodi u saopštenju MUP-a, oluja može da prouzrokuje značajnu materijalnu štetu i predstavlja veliku opasnost po bezbjednost ljudi i životinja.