Beogradski ogranak kineske kompanije Čajna Sivil Inženjering Konstrakšn Korporejšn Balkan (CCECC) od 17. novembra ne može da raspolaže novčanim sredstvima na računima banaka zbog zabrane koju je stavila Narodna banka Srbije.

Kompanija je bila zadužena za rekonstrukciju Željezničke stanice u Novom Sadu.

"Dužnik ne može da raspolaže sredstvima na računima kod banaka", ovo je formulacija koja stoji u registru dužnika u prinudnoj naplati na sajtu NBS sa datumom početka blokade.

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Iz Narodne banke Srbije su naknadno odgovorili na pitanja beogradskog časopisa "Vreme" o okolonostima pod kojima su računi blokirani.

"Provjerom evidencije primljenih osnova za prinudnu naplatu utvrđeno je da je za pravno lice Čajna Sivil Inženjering Konstrakšn Korporejšn Balkan ogranak Beograd primljeno i unijeto u sistem prinudne naplate rješenje Poreske uprave o privremenoj mjeri obezbjeđenja naplate poreskog potraživanja", kažu iz NBS.

Dodaju da Narodna banka Srbije ne vrši direktnu blokadu računa pravnih lica, već je ovlašćena da vrši prinudnu naplatu na novčanim sredstvima izvršnih dužnika po osnovima za prinudnu naplatu propisanim Zakonom o platnom prometu, na način da te osnove prima od njihovih donosilaca, iz čega proizlazi to da se prinudna naplata vrši na osnovu izvršnih rješenja poreskih, carinskih i drugih nadležnih organa, izvršnih sudskih rješenja, drugih izvršnih naslova i zakonskih ovlašćenja.

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Firma je posebno interesantna jer je Anketna komisija, nezavisno tijelo stručnjaka formirano povodom pada nadstrešnice, tvrdila da je upravo ova kompanija formirala čitavu mrežu malih dobavljača za izvlačenje novca iz sistema, sa jednim zaposlenim ili bez njih.

Narodna banka Srbije ne stavlja zabranu prenosa sredstava samoinicijativno, već postupa po rješenjima nadležnih organa (sudova, javnih izvršitelja i Poreske uprave) ili sprovodi zakonske mjere iz platnog prometa.

Zabrana sprječava dužnika da raspolaže novcem sa računa dok se ne namire obaveze ili ne okonča odgovarajući postupak.