Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je uputio 19. novembra 2026. godine g. Aleksandru Čupiću iskrene čestitke i molitvene želje povodom izbora na dužnost i službu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

U čestitki se ističe da Narodna skupština, kao najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji, predstavlja glas građana Srbije, odnosno, mesto na kojem se razmenjuju različita mišljenja, stavovi i donose odluke važne za sadašnjost i budućnost naše zemlje.

– Upravo zato Vaša služba, pored časti, podrazumeva osobitu odgovornost da njeno funkcionisanje bude Bogu ugodno, da omogućuje istinski dijalog, kako bi sve bilo na izgrađivanje dobra (up. 1 Kor 14, 26) kako duhovnog, tako i materijalnog za svakog čoveka i čitavu zajednicu – navodi se u čestitki novoizabranom predsedniku Narodne skupštine.

– Uz najbolje želje za uspeh u obavljanju visoke državne funkcije koja Vam je poverena, molimo se Gospodu da Vam podari snagu kako biste razborito i mudro, doprinoseći miru, pravdi i poverenju, preuzetu dužnost obavljali na dobrobit Republike Srbije i svih njenih građana – istakao je Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije u čestitki novoizabranom predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije.