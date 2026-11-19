"Izabran je na osnovu programa koji je dobio povjerenje naroda, a taj program u velikoj mjeri korespondira i na dobar način prepoznaje interese Republike Srpske", navodi Dodik na Iksu.

Srbija Ko je Aleksandar Čupić, novi predsjednik Skupštine Srbije?

Kako dalje dodaje, saradnja Republike Srpske i Srbije decenijama pokazuje da ovdje nije riječ o saradnji političkih grupacija, nego o autentičnom osjećaju nadmoćne većine Srba o jedinstvenom identitetu, istoj vjeri i istim izazovima.

Čestitam Aleksandru Čupiću na izboru za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Izabran je na osnovu programa koji je dobio povjerenje naroda, a taj program u velikoj mjeri korespondira i na dobar način prepoznaje interese Republike Srpske. Saradnja Republike Srpske i Srbije decenijama pokazuje da ovdje nije riječ o saradnji političkih grupacija, nego o autentičnom osjećaju nadmoćne većine Srba o jedinstvenom identitetu, istoj vjeri i istim izazovima. Zato Republika Srpska uvijek poštuje demokratski iskazanu volju naroda i uvijek će biti podrška. Srbiju nosimo u srcu iznad svega, a svojim kapacitetima ostajemo iskren partner. Srećno u radu, predsjedniče Čupiću. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 19, 2026

"Zato Republika Srpska uvijek poštuje demokratski iskazanu volju naroda i uvijek će biti podrška. Srbiju nosimo u srcu iznad svega, a svojim kapacitetima ostajemo iskren partner", naveo je Dodik te poručio:

"Srećno u radu, predsjedniče Čupiću".