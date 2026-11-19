Autor:ATV redakcija
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Čestitam Aleksandru Čupiću na izboru za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, poručuje lider SNSD-a, Milorad Dodik.
"Izabran je na osnovu programa koji je dobio povjerenje naroda, a taj program u velikoj mjeri korespondira i na dobar način prepoznaje interese Republike Srpske", navodi Dodik na Iksu.
Srbija
Ko je Aleksandar Čupić, novi predsjednik Skupštine Srbije?
Kako dalje dodaje, saradnja Republike Srpske i Srbije decenijama pokazuje da ovdje nije riječ o saradnji političkih grupacija, nego o autentičnom osjećaju nadmoćne većine Srba o jedinstvenom identitetu, istoj vjeri i istim izazovima.
Čestitam Aleksandru Čupiću na izboru za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Izabran je na osnovu programa koji je dobio povjerenje naroda, a taj program u velikoj mjeri korespondira i na dobar način prepoznaje interese Republike Srpske.
Saradnja Republike Srpske i Srbije decenijama pokazuje da ovdje nije riječ o saradnji političkih grupacija, nego o autentičnom osjećaju nadmoćne većine Srba o jedinstvenom identitetu, istoj vjeri i istim izazovima.
Zato Republika Srpska uvijek poštuje demokratski iskazanu volju naroda i uvijek će biti podrška. Srbiju nosimo u srcu iznad svega, a svojim kapacitetima ostajemo iskren partner.
Srećno u radu, predsjedniče Čupiću.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 19, 2026
"Zato Republika Srpska uvijek poštuje demokratski iskazanu volju naroda i uvijek će biti podrška. Srbiju nosimo u srcu iznad svega, a svojim kapacitetima ostajemo iskren partner", naveo je Dodik te poručio:
"Srećno u radu, predsjedniče Čupiću".
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