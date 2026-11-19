Autor:ATV redakcija
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Aleksandar Čupić, poslanik "Studentske liste", izabran je za novog predsjednika Skupštine Srbije.
Za Čupića je glasalo 140 od 239 poslanika koji su glasali.
Drugi kandidata, ispred liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", bio je Stojan Radenović, a za njega je glasalo 97 poslanika.
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