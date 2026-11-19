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Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Aleksandar Čupić, poslanik "Studentske liste", izabran je za novog predsjednika Skupštine Srbije.

Za Čupića je glasalo 140 od 239 poslanika koji su glasali. Drugi kandidata, ispred liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", bio je Stojan Radenović, a za njega je glasalo 97 poslanika.

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