Poslanici Narodne skupštine Srbije od 10 časova nastavljaju konstitutivnu sjednicu novog, 15. saziva, a na dnevnom redu je izbor predsjednika parlamenta.

Za predsjednika Skupštine predložena su dva kandidata. Poslanička grupa „Studentska lista“ predložila je Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“ predložila Stojana Radenovića.

Na dnevnom redu konstitutivne sjednice su i izbor potpredsjednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Drugi dan konstitutivne sjednice obilježila je rasprava o kandidatima za predsjednika parlamenta, uz međusobne optužbe poslanika i ukazivanje na povrede Poslovnika. Na početku sjednice poslanici su minutom ćutanja odali počast majoru Goranu Bulajiću, pilotu Vojske Srbije koji je poginuo u padu vojnog aviona.

Poslanici Studentske liste podržali su kandidaturu Aleksandra Čupića za predsjednika Skupštine, a podršku su najavili i predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja. Predstavnici te liste ocijenili su da bi Čupić mogao da doprinese uspostavljanju kulture dijaloga u parlamentu.

Poslanici grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“ osporavali su Čupićevu kandidaturu, dovodeći u pitanje njegovo akademsko zvanje, političku prošlost i porijeklo imovine. Pitali su da li posjeduje sedam stanova i dvije garaže, kao i da li plaća porez na prihode od njihovog izdavanja.

Čupić je nakon sjednice najavio da će, u skladu sa zakonom, podnijeti izvještaj o imovini Agenciji za sprečavanje korupcije, poručivši da je ponosan na sve što je stekao svojim radom.

Aleksandar Vučić je, s druge strane, rekao da će završiti svoje izlaganje do sutra u 13 časova, nakon čega bi trebalo da uslijedi glasanje.

Tokom rasprave bilo je i polemike o radu javnog servisa, nakon što je Vučić zatražio objašnjenje zbog premještanja prenosa sjednice sa Prvog na Drugi program RTS-a. Poslanici Studentske liste na kraju su odustali od najavljenih govornika, pozivajući na ubrzanje procedure izbora predsjednika parlamenta.

Konstitutivna sjednica počela je u utorak, kada su potvrđeni mandati svih 250 poslanika, čime je konstituisan novi saziv Skupštine.

Oformljene su dvije poslaničke grupe – „Studentska lista“ i „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“. Za šefa poslaničke grupe „Studentska lista“ izabran je Jovo Bakić, dok je na čelu poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić.

Osim poslanika ove dvije poslaničke grupe, u novom sazivu Skupštine je i sedam poslanika izabranih sa lista nacionalnih manjina.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

(RTS)