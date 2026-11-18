Autor:ATV redakcija
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Muškarac star oko 35 godina teško je povrijeđen večeras u incidentu na Zelenom vencu u Beogradu kada je uboden nožem u grudi, nezvanično saznaje Telegraf.
Incident se dogodio nešto posle 20 časova, u blizini jednog restorana brze hrane.
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Povrijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne povrede, a ekipa Hitne pomoći prevezla ga je na Vojnomedicinsku akademiju.
(Telegraf)
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