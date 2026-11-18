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Foto: Unsplash

Muškarac star oko 35 godina teško je povrijeđen večeras u incidentu na Zelenom vencu u Beogradu kada je uboden nožem u grudi, nezvanično saznaje Telegraf.

Incident se dogodio nešto posle 20 časova, u blizini jednog restorana brze hrane. Srbija Dirljiv oproštaj Nenada Periša od poginulog srpskog pilota koji je tražio njegovog sina Povrijeđeni muškarac zadobio je teške tjelesne povrede, a ekipa Hitne pomoći prevezla ga je na Vojnomedicinsku akademiju. (Telegraf)

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