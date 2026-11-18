Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nacionalna avio-kompanija Er Srbija obavještava putnike da se usljed izraženih nepovoljnih vremenskih uslova u Beogradu tokom popodnevnih i večernjih časova mogu očekivati kašnjenja i poremećaji u redovnom odvijanju saobraćaja.
Kako se navodi u saopštenju, vremenske neprilike utiču i na određene aktivnosti zemaljskog opsluživanja, uključujući procese ukrcavanja i iskrcavanja putnika, kao i isporučivanje prtljaga, zbog čega su moguća dodatna operativna odstupanja.
Region
Kobno preticanje kamiona iz BiH: Policija objavila detalje pogibije
Er Srbija naglašava da nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se uz očuvanje najviših bezbjednosnih standarda, uticaj na putnike sveo na najmanju moguću meru i saobraćaj odvijao što je moguće redovnije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 h0
Srbija
7 h0
Srbija
8 h5
Srbija
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu