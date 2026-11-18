Nacionalna avio-kompanija Er Srbija obavještava putnike da se usljed izraženih nepovoljnih vremenskih uslova u Beogradu tokom popodnevnih i večernjih časova mogu očekivati kašnjenja i poremećaji u redovnom odvijanju saobraćaja.

Kako se navodi u saopštenju, vremenske neprilike utiču i na određene aktivnosti zemaljskog opsluživanja, uključujući procese ukrcavanja i iskrcavanja putnika, kao i isporučivanje prtljaga, zbog čega su moguća dodatna operativna odstupanja.

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Er Srbija naglašava da nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se uz očuvanje najviših bezbjednosnih standarda, uticaj na putnike sveo na najmanju moguću meru i saobraćaj odvijao što je moguće redovnije.