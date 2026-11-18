Afrička kuga svinja registrovana je u nekoliko sela u opštini Knić, gdje je uništeno više od 170 svinja, a oko zaraženog područja je uspostavljen zaštitni pojas od tri kilometra, rečeno je danas na sjednici Štaba za vanredne situacije u Kragujevcu.

Gradski štab za vanredne situacije preduzeo je mjere za sprečavanje širenja zaraze sa područja opštine Knić na Kragujevac, iako grad trenutno nije direktno ugrožen pojavom zaraze.

Zamjenik gradonačelnika Kragujevca Dejan Ružić rekao je na sjednici Gradskog štaba da se epidemiološka situacija u susjednoj opštini pažljivo prati i preduzimaju preventivne aktivnosti.

Na sjednici Štaba dogovoreno je da se obezbijede lokacije za eventualno ukopavanje zaraženih životinja, kao i potrebna mehanizacija, kako bi se u slučaju potrebe pravovremeno reagovalo.

Po nalogu veterinarske inspekcije područje na tri kilometra od sela proglašeno je zaraženim, i to u selima Brnjica, Dubrava, Sumorovac i Rašković, a na 10 kilometara proglašeno je ugroženo područje i obuhvata 19 sela na području opštine Knić, kao i 10 sela na području grada Kragujevca, prenosi Tanjug.