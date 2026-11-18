Nenad Periš, otac tragično stradalog Mateja Periša, emotivnom porukom oprostio se od majora Vojske Srbije Gorana Bulajića (53), koji je juče, 17. novembra, poginuo u padu aviona MiG-29 kod Stare Pazove, a koji je početkom 2022. godine, kao ronilac, učestvovao u potrazi za njegovim sinom u rijeci Savi.

Naime, Bulajić je bio jedan od ljudi koji su početkom 2022. godine učestvovali u potrazi za Matejem Perišem. Kao ronilac pretraživao je Savu u izuzetno teškim uslovima, pokušavajući da pronađe nestalog Splićanina.

"Poštovani gospodine Gorane, iskreno Vam hvala. Ne poznajemo se, nismo se susreli nikada, a u stvari upravo obrnuto. Poznajemo se… Neka Vam dragi Bog bude najveća nagrada i vječna utjeha. Porodici i prijateljima iskreno saučešće", napisao je Nenad Periš na Fejsbuku.

Kako je poginuo pilot Goran Bulajić?

Podsjećamo, major Goran Bulajić poginuo je juče ujutru kada se borbeni avion MiG-29 Vojske Srbije srušio na poljoprivredno zemljište između Stare i Nove Pazove.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Srbije, nesreća se dogodila oko 8.45, a Bulajić je smrtno stradao. Osnovana je komisija koja treba da utvrdi okolnosti i uzroke pada aviona.

Bulajić je bio iskusan vojni pilot, a javnosti je bio poznat i po humanitarnim akcijama.

Tokom katastrofalnih poplava u Srbiji 2014. godine učestvovao je u spasavanju više od 150 ljudi na području Obrenovca.

Kako je Goran Bulajić učestvovao u potrazi za Matejem Perišem?

Bulajić je učestvovao i u potrazi za Matejem Perišem, 27-godišnjim Splićaninom koji je nestao u noći između 30. i 31. decembra 2021. godine, nakon izlaska sa prijateljima u Beogradu.

Potraga je trajala gotovo pet mjeseci, a u njoj su učestvovali policija, ronioci, pripadnici spasilačkih službi i brojni građani. Bulajić je kao ronilac pretraživao Savu, uprkos izuzetno niskim temperaturama i gotovo nikakvoj vidljivosti pod vodom.

Matejevo tijelo pronađeno je 18. maja 2022. godine u Dunavu, kod Ade Huje u Beogradu. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila utapanjem, a nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na nasilnu smrt.

Nenad Periš je tokom višemjesečne potrage javno zahvaljivao svima koji su pomagali u traženju njegovog sina, a sada se oprostio i od čovjeka kojeg nikada nije lično upoznao, ali koji je rizikovao sopstvenu bezbjednost pokušavajući da pronađe Mateja, prenosi Indeks.