Autor:ATV redakcija
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Dvojica nepoznatih muškaraca u samom centru Beograda uspjela su da usred bijela dana iznesu metalni sef sa oko 100.000 evra i skupocjenim satovima koristeći trik na koji niko od prolaznika nije posumnjao.
Prema najnovijim saznanjima iz istrage, dvojica muškaraca od kojih je jedan bio stariji, a drugi mlađi primjećena su u dvorištu zgrade u centru prestonice. Očevidac ih je vidio kako iz kuće iznose glomazni metalni sef, ali ono što cijelu akciju čini gotovo filmskom jeste način na koji su ga transportovali.
Kako bi se potpuno uklopili u okolinu i izbjegli znatiželjne poglede usred dana, pljačkaši su bili obučeni u radnička odjela. Težak metalni sef su potom natovarili na obična građevinska kolica i mirno ga izvezli iz dvorišta zgrade, glumeći radnike koji iznose šut ili opremu.
„Svjedok je policiji detaljno opisao obojicu, navodeći da je jedan muškarac bio stariji, a drugi mlađi, kao i da su obojica na sebi imala radnu odjeću“, otkrio je izvor blizak ovom slučaju.
Podsjetimo, teška krađa je policiji prijavljena oko 15 časova, kada je sedamdesetšestogodišnji vlasnik kuće shvatio da mu nedostaje sef u kojem je, prema sopstvenoj prijavi, čuvao oko 100.000 evra i nekoliko ručnih satova.
Policijski službenici su tokom uviđaja utvrdili da su dvorišna vrata obijena, dok se sumnja da su se maskirani „majstori“ u samu kuću prethodno uvukli tako što su fizičkom snagom razvalili drveni prozor u prizemlju. Inspektori beogradske policije intenzivno rade na utvrđivanju identiteta dvojice muškaraca na osnovu opisa očevica i snimaka nadzornih kamera, prenosi Telegraf.rs.
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