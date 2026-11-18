Dvojica nepoznatih muškaraca u samom centru Beograda uspjela su da usred bijela dana iznesu metalni sef sa oko 100.000 evra i skupocjenim satovima koristeći trik na koji niko od prolaznika nije posumnjao.

Prema najnovijim saznanjima iz istrage, dvojica muškaraca od kojih je jedan bio stariji, a drugi mlađi primjećena su u dvorištu zgrade u centru prestonice. Očevidac ih je vidio kako iz kuće iznose glomazni metalni sef, ali ono što cijelu akciju čini gotovo filmskom jeste način na koji su ga transportovali.

Prerušeni u majstore odvezli plijen

Kako bi se potpuno uklopili u okolinu i izbjegli znatiželjne poglede usred dana, pljačkaši su bili obučeni u radnička odjela. Težak metalni sef su potom natovarili na obična građevinska kolica i mirno ga izvezli iz dvorišta zgrade, glumeći radnike koji iznose šut ili opremu.

„Svjedok je policiji detaljno opisao obojicu, navodeći da je jedan muškarac bio stariji, a drugi mlađi, kao i da su obojica na sebi imala radnu odjeću“, otkrio je izvor blizak ovom slučaju.

Upali kroz prozor u prizemlju

Podsjetimo, teška krađa je policiji prijavljena oko 15 časova, kada je sedamdesetšestogodišnji vlasnik kuće shvatio da mu nedostaje sef u kojem je, prema sopstvenoj prijavi, čuvao oko 100.000 evra i nekoliko ručnih satova.

Policijski službenici su tokom uviđaja utvrdili da su dvorišna vrata obijena, dok se sumnja da su se maskirani „majstori“ u samu kuću prethodno uvukli tako što su fizičkom snagom razvalili drveni prozor u prizemlju. Inspektori beogradske policije intenzivno rade na utvrđivanju identiteta dvojice muškaraca na osnovu opisa očevica i snimaka nadzornih kamera, prenosi Telegraf.rs.