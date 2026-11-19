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Poslanici Narodne skupštine Srbije nastavili su konstitutivnu sjednicu novog, 15. saziva, a na dnevnom redu je izbor predsjednika parlamenta. Za predsednika Skupštine predložena su dva kandidata.
Poslanička grupa "Studentska lista" predložila je za predsjednika Skupštine Aleksandra Čupića, dok je poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" predložila za tu funkciju Stojana Radenovića.
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