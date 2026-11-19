Sjednica Vlade Republike Srpske, zakazana je za danas u 9.00 časova.

36. sjednica Vlade će se održati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje: 1) Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Republike Srpske održane 12. novembra 2026. godine, 2) Zapisnika sa 25. telefonske sjednice Vlade Republike Srpske održane 17. novembra 2026. godine

2. Razmatranje Prijedloga uredbe o uslovima koje moraju da ispune šeme elektronske identifikacije za određene nivoe pouzdanosti

3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj za 2025. godinu, sa Prijedlogom zaključka

4. Razmatranje Informacije o Inicijativi Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje za izdavanje garancije Republike Srpske za refinansiranje duga kod Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

5. Razmatranje Informacije o sprovedenom postupku kupovine poslovnog prostora za potrebe JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

6. Razmatranje Informacije o zahtjevu za odobrenje sredstava za završetak rekonstrukcije ulice Miloša Crnjanskog na Jahorini, sa Prijedlogom zaključka

7. Razmatranje Informacije o uputstvu za izradu programa i plana rada i finansijskog plana predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za 2027. godinu, sa Prijedlogom zaključka

8. Razmatranje Izvještaja o stanju u oblasti stranih ulaganja u Republici Srpskoj, sa Prijedlogom zaključka

9. Razmatranje Plana implementacije Garancije za mlade u BiH i Akcionog plana Garancije za mlade u Republici Srpskoj koji je sastavni dio Plana implementacije Garancije za mlade u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom odluke

10. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka

11. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Izmjenjeni Program rada i finansijski plan Javne ustanove „Vode Srpske“ za 2026. godinu

12. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa puta kao javnog dobra u opštoj upotrebi površine 626 m² na području opštine Pale

13. Razmatranje Prijedloga odluke o prihvatanju prava svojine na nepokretnostima u svojini opštine Bileća u svojinu Republike Srpske ukupne površine 19349 m²

14. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji nepokretnosti u svojini Republike Srpske ukupne površine 294 m² neposrednom pogodbom u svrhu kompletiranja građevinske parcele na području Grada Banja Luka kupcu Ljuboja Ili iz Mrkonjić Grada

15. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kvota radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj za 2027. godinu

16. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, broj: 02-19049-3/26 od 23.10.2026. godine

17. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji motornih vozila trajno oduzetih u sudskom postupku

18. Razmatranje Prijedloga odluke o dodjeli predmeta oduzetih u krivičnom postupku sa Vlade Republike Srpske na Agenciju za upravljanje oduzetom imovinom

19. Razmatranje Prijedloga odluke o dodjeli predmeta oduzetog u krivičnom postupku sa Vlade Republike Srpske na Kazneno popravni zavod Istočno Sarajevo

20. Razmatranje Prijedloga odluke o dodjeli predmeta oduzetog u prekršajnom postupku sa Vlade Republike Srpske na Omladinski centar za kreativnost i inicijativu iz Novog Grada

21. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava korištenja nad osnovnim sredstvom sa Vrhovnog suda Republike Srpske, Sudska policija na Ministarstvo pravde

22. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava korištenja nad osnovnim sredstvom sa Kazneno popravnog zavoda Bijeljina na Ministarstvo pravde

23. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava korištenja nad osnovnim sredstvom sa Kazneno popravnog zavoda Banjaluka na Ministarstvo pravde

24. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava korištenja nad osnovnim sredstvom sa Ministarstva pravde na Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

25. Razmatranje Prijedlog odluke o prenosu prava korištenja nad osnovnim sredstvom sa Ministarstva pravde na Kazneno popravni zavod u Istočnom Sarajevu

26. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava korištenja nad osnovnim sredstvom sa Ministarstva pravde na Kazneno popravni zavod Trebinje

27. Razmatranje Prijedloga odluke o prenosu prava korištenja nad osnovnim sredstvom sa Ministarstva pravde na Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske

28. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu energetike i rudarstva na Plan utroška sredstava za period 1.1 - 30.11.2026. godine, u iznosu od 2.000.000,00 KM

29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva finansija za kapitalna ulaganja, za period 1.1 - 30.11.2026. godine, u ukupnom iznosu od 210.000,00 KM

30. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava za period 1.1 - 31.11.2026. godine, u iznosu od 19.173.382,16 KM

31. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu trgovine i turizma na Plan utroška sredstava za period 1.1 - 30.11.2026. godine, u iznosu od 190.000,00 KM

32. Razmatranje Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti Narodnoj skupštini Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 1.1 - 30.11.2026. godine sa pozicije: Izdaci za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 225.000,00 KM

33. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za 2026. godinu

34. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti, u svrhu izgradnje dalekovoda DV 110 kV Srebrenica (BiH) - Ljubovija (Srbija) i u svrhu rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV Srebrenica - Zvornik, na teritorijama opština Srebrenica i Bratunac

35. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda sa pripadajućom infrastrukturom, postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica - Han Pijesak dozvoljava stupanje u posjed djela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti Rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji, RUGIPP, PJ Vlasenica broj 21.16/473-20/25

36. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Aneks V Ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena - krečnjaka na ležištu „Lučin Do“ grad Trebinje

37. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobravanju realokacije sredstava u okviru Ministarstva privrede i preduzetništva za period 1.1 - 31.10.2026. godine, u iznosu od 50.000,00 KM

38. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između institucija pravosuđa za period 1.1 - 30.11.2026. godine u ukupnom iznosu od 655,400,00 KM

39. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske za period 1.1 - 31.10.2026. godine, u ukupnom iznosu od 12.900,00 KM

40. Razmatranje Prijedloga Rješenja o odobrenju realokacije sredstava Službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske za period od 1.1. do 31.10.2026. godine u ukupnom iznosu od 155.000,00 KM

41. Razmatranje Prijedloga zaključka o dopuni Zaključka broj: 04/1-012-2-4267/25 od 11.12.2025. godine

42. Razmatranje Prijedloga preporuke za prijem Boška Mihailovića u državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine

43. Program bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske za period od 2026. do 2030. godine

44. KADROVSKA PITANjA

45. TEKUĆA PITANjA