Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Banjaluci u odvojenim susretima sa ambasadorima Republike Turske Eminom Aksekijem i Republike Albanije Spirom Kocijem.
"Ovom prilikom, sa sagovornicima sam razmijenila mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, uz naglasak na mogućnosti jačanja bilateralnih odnosa i regionalne saradnje", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.
U odvojenim susretima, razgovarala sam danas u Banjaluci sa ambasadorima Republike Turske Eminom Aksekijem i Republike Albanije Spirom Kocijem.
Ovom prilikom, sa sagovornicima sam razmijenila mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, uz naglasak na mogućnosti jačanja bilateralnih odnosa i regionalne saradnje.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 18, 2026
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