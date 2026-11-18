Foto: @Cvijanovic_Z/ X

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Banjaluci u odvojenim susretima sa ambasadorima Republike Turske Eminom Aksekijem i Republike Albanije Spirom Kocijem.

"Ovom prilikom, sa sagovornicima sam razmijenila mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, uz naglasak na mogućnosti jačanja bilateralnih odnosa i regionalne saradnje", istakla je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks. U odvojenim susretima, razgovarala sam danas u Banjaluci sa ambasadorima Republike Turske Eminom Aksekijem i Republike Albanije Spirom Kocijem. Ovom prilikom, sa sagovornicima sam razmijenila mišljenja o aktuelnim političkim i ekonomskim temama, uz naglasak na mogućnosti jačanja bilateralnih odnosa i regionalne saradnje. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 18, 2026

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