Šef Kluba PSS-a Tanja Vukomanović rekla je da je Miloš Stanišić kandidat PSS-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Ona je navela da će skupštinska sjednica u utorak, 1. decembra, biti drugačija, jer neće biti poslaničkih pitanja Vladi.

"Iz skupštinskog rukovodstva su pojasnili da je Vlada u tehničkom mandatu, tako da se ta tačka neće naći na dnevnom redu", dodala je Vukomanovićeva.

Komentarišući to što je narodni poslanik SDS-a Milan Petrović predao kandidaturu Milana Aleksića za delegata u Domu naroda uprkos stavu vrha stranke, šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da su i Aleksić i Petrović istinski predstavnici stranke, te da ne sumnja da će do 1. decembra biti usaglašeno to pitanje.

"Sve nas nekada znaju da ponesu emocije i da razmišljamo više srcem, nego razumom, te ne sumnjam da ćemo se do 1. decembra, kada je zakazana sjednica, usaglasiti i naći najbolju formulu da bi došli do cilja - da opozicija ima jednog delegata u Domu naroda, kao i tri člana u Vijeću naroda Srpske, ukoliko je moguće", rekao je Bodiroga.

Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi u utorak, 1. decembra, da razmatra izbor delegata u Vijeću naroda Republike Srpske i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i izbor sudije Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda, prenosi Srna.