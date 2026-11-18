Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac i ministar energetike i infrastrukture Države Izrael Eli Koen tokom susreta u Jerusalemu potvrdili su strateško partnerstvo i prijateljske odnosa Republike Srpske i Izraela.

"Naša podrška Izraelu je dosljedna i principijelna, zasnovana na zajedničkom istorijskom iskustvu, razumijevanju bezbjednosnih izazova i bliskosti naših naroda. To opredjeljenje potvrđivali smo i u vremenima snažnih međunarodnih pritisaka i nastavićemo da ga dosljedno zastupamo", objavio je Košarac na društvenoj mreži Instagram.

Košarac je izraelskom ministru prenio pozdrave predsjednika Milorada Dodika i srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, zahvaljujući čijim politikama su odnosi sa Izraelom na najvišem nivou.

"Akcenat današnjih razgovora bio je na razvoju konkretne ekonomske, energetske i infrastrukturne saradnje. Informisao sam ministra Koena o značajnim konferencijama u Srpskoj, poput Samita energetike u Trebinju, "Balkan solar samita" u Banjaluci, "Jahorina ekonomskog foruma", gdje možemo ponuditi Izraelu da bude zvanični partner", istakao je Košarac.

On je naveo da je razgovarano i o mogućnosti uvođenja direktne avio-linije Banjaluka - Tel Aviv i da je posebno ohrabren zainteresovanošću izraelske strane za to.

"Takođe smo konstatovali da u okviru "Ekspo 2027" u Beogradu možemo organizovati dane prijateljstva Srpske i Izraela, što bi bila odlična platforma za susrete naših privrednika", naveo je Košarac.

Košarac je apostrofirao da će u narednom periodu aktivno raditi na potpisivanju strateških dokumenata sa Izraelom - sporazuma o zaštiti izraelskih investicija u BiH, kao i na potpisivanju memoranduma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji.

Košarac je iskoristio i priliku da Koena pozove u posjetu Republici Srpskoj.