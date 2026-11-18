Srpska demokratska stranka bi prema trenutnom političkom predračunu po prvi put mogla ostati bez delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Kandidat SDS-a bio je Milan Aleksić, tako je odlučio Glavni odbor stranke.

Ipak, predsjedništvo SDS-a većinom glasova odlučilo je da odustane od sopstvenog kandidata i mjesto prepusti Pokretu Sigurna Srpska. Zauzvrat očekuju podršku za dva kandidata SDS-a u Vijeću naroda Republike Srpske. Da stvar bude komplikovanija, poslanik SDS-a Milan Petrović ipak je predao kandidaturu Aleksića, uprkos odluci Predsjedništva stranke.

"Večeras su na sjednici Predsjedništva Srpske demokratske stranke članovi Predsjedništva većinom glasova odlučili da odustanu od kandidata SDS-a za Dom naroda i tu poziciju prepuste Pokretu Sigurna Srpska. Na taj način najgrublje je izigrana i iznevjerena volja Glavnog odbora stranke, zarad nekakvih „viših interesa“. Nije ovdje riječ samo o jednoj funkciji ili jednom kandidatu. Riječ je o principima, povjerenju i odnosu prema ljudima koji godinama nose SDS na svojim leđima. Jadna li nam majka", naveo je poslanik SDS-a Milan Petrović.

A da javnost ne bi nagađala kako je odluka donesena, član Predsjedništva SDS-a Marinko Božović iznio je, u neuobičajenoj praksi i pojedinačne rezultate glasanja.

"Svaka odluka nosi određene posljedice, ne samo za trenutne političke odnose već i za budućnost SDS-a i cjelokupne opozicije u Republici Srpskoj. Zato je važno da se zna ko je za šta preuzeo odgovornost", kazao je član Predsjedništva SDS-a Marinko Božović.

Članovi Predsjedništva koji nisu podržali ovu odluku su Želimir Nešković i Biljana Lukić.

"Većina glasova je glasala kako su smatrali, ja sam glasala za drugi prijedlog - da mi idemo sa prijedlogom za delegata Doma naroda, kako je izglasano na Glavnom odboru i takođe listom za Vijeće naroda, što je takođe odluka Glavnog odbora još od prije i to je to. Sada, što se tiče ostalog postupka vidjećemo šta će se dešavati", kazala je član Predsjedništva SDS-a Biljana Lukić.

Opravdanje ove odluke Ognjen Bodiroga vidi u tome što SDS više nije najjača opoziciona stranka, iako mu se to, kako kaže – ne sviđa.

"Nažalost je to tako, ali trenutno je SDS druga opoziciona stranka, samim tim ko je po jačini prva imala je po mojoj logici pravo da predloži prva šta je njoj prioritet", istakla je šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga.

Kandidat je PSS-a za Dom naroda je Miloš Stanišić. U PSS-u smatraju da je njegov izbor zaslužen, kažu - nadaju se da će dogovor biti ispoštovan.

"PSS je sada najveća politička partija u opoziciji, nakon izbora je CIK potvrdio taj rezultat i mi imamo pravo da postavimo neke uslove, prijedloge i da razgovaramo ispred tog svog rezultata. Delegacija PSS-a i SDS-a su se dogovorili da SDS podrži našeg kandidata za Dom naroda, a da mi podržimo još jednom njihovog kandidata za Vijeće naroda", tvrdi šef Kluba poslanika PSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Tanja Vukomanović.

Podršku Liste za pravdu i red, ipak, neće dobiti.

"Dogovor je napravljen između SDS-a i PSS-a. Dakle, Lista za pravdu i red ne učestvuje uopšte podrškom, niti na bilo koji način u izboru delegata za Dom naroda. Mi ćemo imati vlastitog kandidata za vijeće naroda s tim što, vidjećemo u narednim danima da li ćemo obezbijediti dovoljnu podršku za njegov izbor", navela je šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zagorka Grahovac.

Kandidat SDS-a za Vijeće naroda za sada je Nikola Kovačević. Drugi kandidat biće izabran sutra na sjednici predsjedništva ove stranke.

Računica je napravljena, čini se da se ovoga puta unaprijed zna i ko će za koga glasati. Ipak, samo da podsjetim - glasanje je tajno. Niko ne može biti siguran da će svi poslanici ostati dosljedni onome što su najavili. Tek ćemo vidjeti da li će nečiji listić, namjerno ili slučajno, pokvariti dogovor.

Dom naroda je ključni stabilizirajući faktor vitalnog nacionalnog interesa, na čijem postulatu počiva Dejtonski princip. SNSD računa na podršku poslanika za četiri mjesta u Domu naroda.

"Šta znači 4 od 5 delegata – vrlo je to važno, zato što 4 delegata koji pripadaju istoj političkoj opciji su zapravo garant stabilnosti političkog djelovanja na nivou BiH", rekao je politički analitičar Dragomir Vuković.

Javnost ovoga puta ima više informacija nego inače o tome kako bi poslanici trebalo da glasaju. Pa ipak, pripreme za sjednicu 1. decembra dugo nisu bile ovako neuobičajene. Konačni ishod odrediće listići u glasačkim kutijama. A prilikom tajnog glasanja dešavalo se da upravo tu politička računica, a nerijetko i prethodni dogovori prestanu da važe.