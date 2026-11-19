Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za izdavanje garancije za kreditno zaduženje Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ u iznosu od 30 miliona KM. Sredstva su namijenjena za finansiranje izgradnje dionica autoputa Brčko – Bijeljina, Vukosavlje – Brčko i Rača – Bijeljina.

"Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka, kod poslovne banke u iznosu od 30.000.000 KM.

Vlada Republike Srpske je na 35. Sjednici, održanoj dana 12.11.2026. godine razmatrala Informaciju o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka i donijela zaključak kojim je zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo finansija da provedu sve procedure s ciljem izdavanja garancije Republike Srpske za navedeno kreditno zaduženje.

Namjena kreditnog zaduženja je finansiranje kapitalne investicije – finansiranje izgradnje dionice autoputa Brčko – Bijeljina, Vukosavlje – Brčko i Rača – Bijeljina", navode iz Vlade Srpske.