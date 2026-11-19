Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić čestitao je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije.

"Primite najiskrenije čestitke na izboru za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Za nas iz Republike Srpske, to je najvažnija institucija koja predstavlja izbor volje građana Republike Srbije", dodaje Stevandić.

Kao što sam i najavio, Beogradu prva čestitka stiže iz Banjaluke. @ParlamentSrbija https://t.co/wx0BOAgfXU — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) November 19, 2026

Stevandić je uputio poziv Čupiću da bude prvi gost u 12. sazivu Narodne skupštine Republike Srpske.

"Želim Vam uspješan i plodotvoran mandat", naglasio je Stevandić.