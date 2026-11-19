Srpska napredna stranka (SNS) i zvanično je dobila obavještenje o prijedlogu suspenzije te partije iz Evropske narodne partije (EPP), izjavila je u četvrtak Ana Brnabić.

Navela je da suspenzija ne znači isključivanje iz članstva EPP.

Srbija Blokirani računi kineskoj kompaniji koja je gradila nadstrešnicu u Novom Sadu

"Ostajemo član EPP, ali je dat određeni vremenski period da se neke stvari u okviru stranke promijene i da se neke politike pojasne", rekla je Brnabić, prenosi "Vreme".

Dodala je da će 7. i 8. decembra ona biti u Briselu i razgovarati o tome.

Nakon toga, najavila je, 13. decembra biće održana Skupština SNS gdje će Brnabić, kao međunarodna sekretarka SNS predstaviti mjere koje je dala EPP.

Šta je EPP?

Evropska narodna partija, najveća politička grupacija desnog centra u Evropskom parlamentu.

Svijet Huti pogodili najviši neboder u Rijadu

Okuplja hrišćansko-demokratske, konzervativne i liberalno-konzervativne stranke iz evropskih zemalja.

Članice su, između ostalih, njemačka CDU/CSU, španska Narodna partija i grčka Nova demokratija.