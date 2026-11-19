Аутор:АТВ редакција
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Београдски огранак кинеске компаније Чајна Сивил Инжењеринг Констракшн Корпорејшн Балкан (ЦЦЕЦЦ) од 17. новембра не може да располаже новчаним средствима на рачунима банака због забране коју је ставила Народна банка Србије.
Компанија је била задужена за реконструкцију Жељезничке станице у Новом Саду.
"Дужник не може да располаже средствима на рачунима код банака", ово је формулација која стоји у регистру дужника у принудној наплати на сајту НБС са датумом почетка блокаде.
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Из Народне банке Србије су накнадно одговорили на питања београдског часописа "Време" о околоностима под којима су рачуни блокирани.
"Провјером евиденције примљених основа за принудну наплату утврђено је да је за правно лице Чајна Сивил Инжењеринг Констракшн Корпорејшн Балкан огранак Београд примљено и унијето у систем принудне наплате рјешење Пореске управе о привременој мјери обезбјеђења наплате пореског потраживања", кажу из НБС.
Додају да Народна банка Србије не врши директну блокаду рачуна правних лица, већ је овлашћена да врши принудну наплату на новчаним средствима извршних дужника по основима за принудну наплату прописаним Законом о платном промету, на начин да те основе прима од њихових доносилаца, из чега произлази то да се принудна наплата врши на основу извршних рјешења пореских, царинских и других надлежних органа, извршних судских рјешења, других извршних наслова и законских овлашћења.
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Фирма је посебно интересантна јер је Анкетна комисија, независно тијело стручњака формирано поводом пада надстрешнице, тврдила да је управо ова компанија формирала читаву мрежу малих добављача за извлачење новца из система, са једним запосленим или без њих.
Народна банка Србије не ставља забрану преноса средстава самоиницијативно, већ поступа по рјешењима надлежних органа (судова, јавних извршитеља и Пореске управе) или спроводи законске мјере из платног промета.
Забрана спрјечава дужника да располаже новцем са рачуна док се не намире обавезе или не оконча одговарајући поступак.
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