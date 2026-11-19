Na Sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište za određivanje pritvora inspektorki SIPA Jeleni Mičić, osumnjičenoj da je preko brata upozorila kriminalca Miljana Radonju da se protiv njega vodi istraga.

Tužilaštvo BiH traži pritvor od mjesec dana, a odbrana mjeru zabrane komuniciranja o predmetu sa svima osim sa svojim advokatima.

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Mičić se sumnjiči da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona BiH. Prema tom članu, kažnjava se službena ili odgovorna osoba u institucijama BiH koja iskorištavanjem položaja ili ovlaštenja, njihovim prekoračenjem ili neizvršavanjem službene dužnosti sebi ili drugom pribavi korist, drugom nanese štetu ili teže povrijedi tuđa prava. Za to djelo zaprijećena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Pritvor se traži zbog bojazni da bi osumnjičena na slobodi mogla uticati na istragu te se dogovarati s drugim akterima iz istrage i usklađivati iskaze.

Ključni dijelovi prijedloga za pritvor Tužilaštva BiH

Tužilac je na početku naveo da postoji bojazan da bi osumnjičena na slobodi uništila dokaze, ometala istražni postupak i uticala na svjedoke, posebno zato što je istraga u ranoj fazi.

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Potom je pročitao ključne dijelove prijedloga za određivanje pritvora. Prema prijedlogu, Mičić je od 22. januara do 22. februara 2021. godine, dok je radila kao mlađi inspektor u Sektoru za informacione tehnologije SIPA i bila na porodiljskom odsustvu, od policijskog službenika Esmera Radončića, s kojim je bila u bliskim odnosima, saznala da se vodi istraga protiv Miljana Radonje.

Iako je bila svjesna da mora čuvati službenu tajnu, tužilac kaže da je Radonju o istrazi upozorila preko svog brata Stefana Šiljegovića.

U prijedlogu se navodi da je prvo SIPA uhapsila Darija Markočevića zbog posjedovanja spida i uzela mu izjavu te da je on tom prilikom otkrio da je Radonja prodavač droge, nakon čega je pokrenuta istraga i o njemu, piše "Kliks".

Stefan Šiljegović je navodno zatim tu informaciju proslijedio Radonji putem aplikacije Skaj. Prema tužiocu, napisao mu je da ga je Dario "ošmekao" i da mu je sestra rekla da sad ne dolazi. Dodao je: "Brate, to mi je rođena sestra, nemoj da gdje iscuri. Znali bi odmah da je ona".

Radonja ga je pitao kako ona to zna ako je na porodiljskom, a Stefan je odgovorio da joj je to rekao Esmer, na šta je Radonja napisao "Aha". To prema tužiocu potencijalno upućuje da Radonja poznaje i Esmera Radončića.

Tužilac je rekao da su Radonja i Šiljegović na Skaju otvoreno komunicirali i razmjenjivali privatne informacije i svoje fotografije. Na osnovu toga je, kako je naveo, precizno i definitivno utvrđeno ko su korisnici tih Skaj naloga, odnosno nesporno je utvrđeno ko su učesnici sporne Skaj komunikacije.

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Tužilac je potom iznio hronologiju događaja. Za istragu protiv Radonje prvo je saznao Radončić. S još nekoliko policajaca bio je na sastanku u Banjaluci, gdje im je saopšteno da je uhapšen čovjek koji je za Radonju rekao da je prodavač droge i da se formira predmet. Dobili su zadatak da izrade profil Radonje. Deset do 15 dana nakon što je Radončić upoznat s istragom uslijedila je komunikacija na Skaju u kojoj brat osumnjičene prenosi šta mu je sestra rekla.

Tužilac je naglasio da poruke ne ostavljaju dilemu o tome je li osumnjičena podatke iznijela slučajno ili namjerno. Prema njegovim riječima, iz poruka je vrlo očito da je njena namjera bila da otkrije podatke i zaštiti Radonju. Pročitao je poruku sa Skaja, navodeći da u njoj piše: "Nemoj dolaziti, odmah mi je sestra tako rekla. Reci mu da ga je ošmekao neki Dario". Prema tužiocu, to znači da je sestra eksplicitno zaštitila Radonju.

Tužilac je naveo i da se brat i suprug osumnjičene dovode u vezu s kriminalnim aktivnostima. Za brata je rekao da je kriminogena ličnost i da je osuđivan. Hapšen je četiri puta, a na dan ročišta i peti put zbog iznude, rekao je tužilac. Stoga on smatra da je osumnjičena sasvim sigurno mogla znati da njen brat pripada kriminalnom miljeu, pa mu nije smjela odavati nikakve informacije, ni slučajno, a kamoli namjerno.

Tužilac je rekao i šta je urađeno tokom rada na predmetu:

Otkrio je da je Radonja u zatvoru u Beogradu zbog međunarodnog transporta droge;

Tokom pretresa osumnjičenoj su oduzeti mobilni telefon i drugi uređaji kako bi se iz njih izvukli dodatni dokazi, ali ona je odbila dati šifru telefona,

Pronađen je i USB sa obavještajnim informacijama iz 2021. godine, za koje po svom radnom mjestu uopšte nije bila zadužena,

Oduzet je i telefon njenog brata Stefana.

Tužilac je ponovio da je istraga u ranoj fazi. Budući da osumnjičena radi u SIPA, njenim pritvorom potrebno je osigurati dalju istragu i sve zadržati u tajnosti.

Rekao je i da se utvrđuje da li je policajac Radončić počinio krivično djelo kada je osumnjičenoj odao informaciju, odnosno je li to uradio namjerno ili slučajno. Ponovio je da se ne može zanemariti Radonjin odgovor "Aha" na Stefanovu poruku da je informaciju njegovoj sestri dao Esmer, jer smatra da to ukazuje da Radonja poznaje Radončića. Radončić još nije ispitan i s njim je obavljen samo informativni razgovor. Nakon daljih istražnih radnji utvrdiće se hoće li biti osumnjičen ili samo svjedok.

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Prema tužiocu, u svakom slučaju postoji opravdana bojazan da bi Radončić i osumnjičena mogli usklađivati iskaze i prilagođavati odbranu, pa se zato u ovoj fazi traži jednomjesečni pritvor.

Tužilac je naveo i da postoji opasnost da osumnjičena ponovo ometa službene radnje. Prema njegovim riječima, ometala ih je već time što je informacije odala Radonji.

"Ako je bila spremna ometati službene radnje zbog nekog drugog, mogla bi to učiniti i kad je riječ o njoj samoj", kazao je.

Odbrana traži da joj se zabrani da priča o predmetu

Odbrana je zatražila da se prijedlog za pritvor odbije i da se odrede mjere zabrane. Advokat je rekao da je predmet specifičan i da su odbrani uskraćeni ključni dokazi. Svjestan je da je to praksa, ali se nada da će se ona promijeniti, jer su mu za pripremu odbrane potrebni svi dokazi.

Advokat je tvrdio da prijedlog obiluje neformalnošću i informativnim razgovorima umjesto iskaza, koje ZKP ne poznaje. Rekao je da je status Radončića i Šiljegovića nejasan i pitao od čega zavisi hoće li biti osumnjičeni, da li od njihovih izjava i zašto je osumnjičena samo ona.

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Komunikaciju na Skaju advokat je sve vrijeme nazivao "navodnom" i osporavao njenu relevantnost. Rekao je da se u mnogim predmetima državni i policijski službenici spominju u Skaj komunikaciji "i nikom ništa".

Na navode o bratu i suprugu advokat je odgovorio da suprug osumnjičene nikada nije bio hapšen, nego je u njihovoj kući rađen pretres zbog njenog brata Stefana. Odbijanje davanja šifre telefona, kako je rekao, pravo je osumnjičene da se brani šutnjom.

Odbranu je nastavila i druga advokatica osumnjičene, koja je obrazložila prijedlog mjera zabrane. Rekla je da će SIPA donijeti odluku o suspenziji osumnjičene, pa ona zato neće moći ometati istragu, usklađivati iskaze ni uticati na svjedoke. Sudija ju je pitala je li provjerila je li postupak suspenzije pokrenut. Advokatica je odgovorila da nije, ali da pretpostavlja da mora biti pokrenut jer je to praksa SIPA i drugih agencija. Tužilac je na to kazao da je on provjerio i da suspenzija nije pokrenuta te da to ne može biti brzo gotovo.

Advokatica je istakla i da je od događaja koji se osumnjičenoj stavlja na teret prošlo pet do šest godina te da to govori o tome da je osumnjičena, da je htjela, dokaze dosad već mogla prikriti. Tužilac je na to poručio da nije imala šta prikriti jer nije ni znala da postoje dokazi.

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Prema riječima advokatice, osumnjičena dosad nije ni na koji način uticala na istragu, pa joj ne treba odrediti pritvor. U prijedlogu za pritvor, kako je navela, stoji da je uticaj na istragu moguć, a onda tvrdi da kada postoji samo mogućnost ili naznaka uticaja, prema njenim riječima, određuju se mjere zabrane, a pritvor tek kad se uticaj već desio. Tužilac je ukazao na apsurd takvog tumačenja, navodeći da advokatica predlaže određivanje pritvora tek kad se šteta po istragu već načini.

Odbrana je umjesto pritvora predložila zabranu komuniciranja o predmetu sa svima osim s braniocima, a ako sud smatra da je potrebna stroža mjera, predložila je i zabranu približavanja svim zaposlenim u SIPA na udaljenost manju od 100 metara.

Advokatica je iznijela i humanitarne razloge o određivanju mjera zabrane, a ne pritvora. Osumnjičena je majka dvoje djece, a suprugu su nedavno umrli sestra i otac te je on na lijekovima za smirenje i nije sposoban sam brinuti o djeci.

Prema njenim riječima, u narednom periodu medicinske operacije čekaju djecu i baku osumnjičene, kojoj je Mičić jedini staratelj, pa se zato mora vratiti kući. Odbrana je priložila medicinsku dokumentaciju, a sudija je naglas pročitala da su to nalazi iz jedne oftalmološke klinike za obje kćerke.

Odluka o određivanju pritvora ili mjera zabrane biće donesena naknadno.