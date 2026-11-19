Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje pritvora Jeleni Mičić (38), policijskoj službenici SIPA koja je uhapšen u okviru akcije ”Krug” zbog sumnje da je kriminalcima odavala informacije iz policijskih istraga.

”Mjera predložena je zbog opasnosti da bi osumnjičena boravkom na slobodi mogla uništiti, sakriti, izmjeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Zloupotrebila položaj

Osumnjičenoj Mičić na teret se stavlja da je kao službena osoba u institucijama BiH, prekoračila granice svojih službenih ovlaštenja, kako bi drugom pribavila korist ili nanijela štetu i time počinila krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

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Mičićeva je uhapšena u okviru akcije ”Krug”, koju su sproveli SIPA i Tužilaštvo BiH. Prema nezvaničnim informacijama Mičićeva je podatke iz ”Skaj” predmeta odavala svom bratu Stefanu Šiljegoviću, inače džudo reprezentativcu BiH, koji je juče uhapšen u akciji PU Istočno Sarajevo zbog pokušaja iznude. Zajedno s njim uhapšen je i njegov brat Luka Šiljegović.

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Iz SIPA je ranije saopšteno da je Mičićeva osumnjičena za odavanje povjerljivih informacija iz istraga.

Podaci iz ”Skaja” dolazili do kriminalaca

”Riječ je o višemjesečnoj istrazi, pokrenutoj na osnovu informacija iz aplikacije ”Skaj”, tokom koje je utvrđivano kako su povjerljivi podaci iz policijskih istraga dospijevali do osoba koje su bile predmet tih istraga. Povjerljive informacije i saznanja neovlašteno su, posredstvom osumnjičene i drugih osoba, ciljano dospijevali do osoba koje su bile predmet istraga ove policijske agencije. Na taj način, kako se sumnja, kompromitirane su povjerljive policijske aktivnosti, a informacije koje su morale ostati zaštićene otkrivene su osobama obuhvaćenim istragama”, navode u SIPA.