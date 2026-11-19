Džudo reprezentativac BiH Stefan Šiljegović i njegov brat Luka Šiljegović iz Istočne Ilidže uhapšeni su zbog sumnje da su pokušali iznuditi novac od S.C, pri čemu ga je Stefan pištoljem udario u glavu, saznaje ATV.

U PU Istočno Sarajevo navode da su S.Š. i L.Š. uhapšeni zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo pokušaj iznude.

”Navedena lica se sumnjiče da su dana 18. novembra u dvorištu porodične kuće u Istočnoj Ilidži, vlasništvo S.C. istog napali verbalno, a zatim i fizički. Tom prilikom su mu nanijeli povredu glave tako što ga je S.Š. udario pištoljem”, saopštila je PU Istočno Sarajevo.

Povrijeđenom S.C. ukazana je ljekarska pomoć u Bolnici ”Srbija” u Istočnom Sarajevu.

”Osumnjičeni će danas, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predati tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu na dalje postupanje”, navode u PU Istočno Sarajevo.

Stefan Šiljegović je u žižu javnosti dospio početkom sedmice nakon što je SIPA sprovela akciju ”Krug” u kojoj je uhapšena njegova sestra Jelena Mićić, inače inspektorka SIPA zbog sumnje da je odavala povjerljive informacije iz policijskih istraga i kriptovane aplikacije ”Skaj”, koje su dolazile do osoba koje su bile obuhvaćene tim istragama.