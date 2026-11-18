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Foto: ATV

Biciklista čiji su inicijali S.S. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Bijeljini.

U ovoj nezgodi učestvovalo vozilo kojim je upravljalo lice čiji su inicijali S.J. i biciklista, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Bijeljina. Nezgoda se dogodila u 16.50 časova. Srbija Drama u Beogradu: Izvlačili ljude iz potopljenih automobila Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednosti saobraćaja Bijeljina obavili su uviđaj.

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