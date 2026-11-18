Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomječnog pritvora Advanu Košariću osumnjičenom za iskorištavanje djeteta za pornografiju.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, uništiti i prikriti dokaze.

”S obzirom na posebno osjetljivu prirodu ovog krivičnog djela i potrebu zaštite djece, Tužilaštvo KS neće iznositi detalje koji se odnose na okolnosti izvršenja ovog djela”, rekla je portarol Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Dodaje da je zaštita privatnosti i najboljeg interesa djece prioritet u postupanju u ovakvim predmetima, zbog čega je i komunikacija prema javnosti ograničena na informacije koje ne mogu ugroziti djecu ili dalji tok istrage.