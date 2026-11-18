Uprava kriminalističke policije MUP Republike Srpske uhapsila je četiri osobe u okviru akcije ”Mozaik” usmjerene na otkrivanju i sprečavanje seksualnog zlostavanja i iskorištavanja djece preko interneta.

Akcija se sprovodi u saradnji sa Evropolom i policijama Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije u vezi sa krivičnim djelima povezanih sa dječijom pornografijom.

”U okviru akcije na području Republike Srpske uhapšene su četiri osobe zbog sumnje da su počinili krivična djela iskorištavanje djece za pornografiju”, saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da su po naredbama nadležnih sudova izvršeni pretresi na pet lokacija koje koriste osumnjičeni, pri čemu su pronađeni i oduzeti mobilni telefoni, laptopi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

”Lica se sumnjiče da su u prethodnom vremenskom periodu putem društvenih mreža objavljivali i razmjenjivali materijal seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, te da su stupali u kontakt sa djecom, dostavljajući im fotografije i navodeći ih da sačinjavaju materijal dječije pornografije”, navode u MUP-u Republike Srpske.

U akcijama su aktivno učestvovali pripadnici policijskih uprava Banjaluka i Bijeljina.