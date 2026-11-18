Osnovni sud u Derventi osudio je privrednika Obrada Vasića iz Broda na uslovnu kaznu od godinu zatvora, dok je njegova firma ”Vasić bis” novčano kažnjena sa 10.000 KM, zbog nezakonitog iskopa i eksploatacije pijeska i šljunka iz rijeke Save.

Prema presudi Vasić neće ići u zatvor ukoliko u roku od tri godine, od pravosnažnosti presude, ne počinio novo krivično djelo.

Kako je saopštio Osnovni sud u Derventi Vasić je oglašen krivim za produženo krivično djelo protivzakonito zauzimanje i eksploatacija prirodnih bogatstava i dobara od opšteg značaja. Istovremeno je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo nezakonito postupanje u privrednom poslovanju.

Prema optužnici Vasić i njegova firma su oštetili budžet Republike Srpske za 805.165 maraka. U optužnici se, između ostalog, navodi da je firma ”Vasić bis” od septembra 2018. do 28. maja 2021. godine, mimo zakona, vodila i nadzirala iskop i dislokaciju riječnog pijeska i šljunka koji predstavljaju dobro od opšteg interesa u svojini Republike Srpske.

Nezakonito iskopali 70.000 kubika

”Vršili su iskop, vađenje i prodaju šljunka i pijeska bez dobijenog odobrenja ”Voda Srpske” i bez saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske na lokalitetu rijeke Save u Brodu”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je Vasić, u namjeri sticanja protivpravne koristi svojoj firmi u kontinuitetu raznim domaćim i inostranim kupcima isporučio 68.424 kubna metra pijeska i 497 kubika šljunka. Za to je ispostavljao fakture kao da se radi o zakonito eksploatisanoj mineralnoj sirovini, čime je prikrivana činjenica o protivpravnosti eksploatacije.

Hronika Nezakonitom prodajom šljunka stekao korist od 850.000 KM

”Neistinito su prikazali stanje i kretanje sredstava i rezultata poslovanja o stvarno prodatoj količini šljunka i pijeska, jer nisu vršili mjesečnu prijavu obračun i uplatu naknade za korišćenje mineralnih sirovina u iznosu od 3,6% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog od obavljanja koncesione djelatnosti, niti se na drugi način obavezali na plaćanje naknade za korišćenje”, navodi se u optužnici.

Budžet oštećen za 805.000 KM

Dodaje se da su time uskratili sredstva koja predstavljaju javni prihod Republike Srpske i opštine Brod u omjeru 30% Republici Srpskoj i 70% opštini Brod, na čijoj teritoriji se vršila eksploatacija.

”Domaćim i inostranim kupcima isporučili su pijesak u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a 797.238,66 KM i šljunka u ukupnoj vrijednosti bez PDV-a 7.926,66 KM, čime su pričinili štetu Budžetu Republike Srpske, a korist za ”Vasić bis“u iznosu od 805.165”, navodi se u optužnici.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Doboju.