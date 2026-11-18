Sveštenik Župe Svetog Ante Padovanskog u naselju Boće kod Brčkog, don Filip Maršić, povrijeđen je u napadu nožem koji se dogodio kasno sinoć. Nepoznata osoba nanijela mu je više ubodnih rana i drugih povreda.

Povrijeđeni sveštenim prevezen je u brčansku bolnicu, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Prema posljednjim informacijama objavljenim na društvenim mrežama, Filip je pri svijesti i nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici „Boće – Brčko distrikt“, sveštenik se tokom napada uspio odbraniti i pobjeći napadaču. Uprkos povredama, uspio je izaći na put i potražiti pomoć.

U pomoć mu je pritekao mladi par koji se zatekao u blizini. Mještani su im uputili posebnu zahvalnost zbog brze reakcije, a zahvalili su i ljekarima i medicinskom osoblju brčanske bolnice koji su zbrinuli povrijeđenog sveštenika.

– Bogu hvala, župnik Filip je pri svijesti, stabilno je i od srca zahvaljuje svima na brojnim molitvama, porukama i podršci koja pristiže sa svih strana – navedeno je u objavi.

Zbog napada, svete mise u Župi Svetog Ante Padovanskog neće se održavati do daljeg. Vjernici će naknadno biti obaviješteni o zdravstvenom stanju sveštenika i nastavku redovnih župnih aktivnosti.

Okolnosti napada, kao ni identitet počinioca i motiv, za sada nisu poznati, prenosi Avaz.