Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak danas je u Opštinskom sudu u Žepču negirao krivicu za nasilničko ponašanje, odnosno za krivično djelo ugrožavanje bezbjednosti, za šta ga tereti Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

Isak tvrdi da kantonalno tužilaštvo prije podizanja optužnice nije saslušalo ni njegove pratioce, niti izuzelo snimke nadzornih kamera s mjesta navodnog događaja.

Srbija Prve fotografije nakon incidenta u "Galeriji": Hitna pomoć zbrinjava djecu

''Ovdje se ne radi o mojoj prijetnji, nego o prijetnji koja je upućena meni, u prisustvu moje pratnje. Moji pratioci su otkucali službenu zabilješku i obavijestili tužilaštvo. Ja sam u tužilaštvu saslušan u svojstvu oštećene osobe i odjednom putem medija saznajem da je protiv mene podignuta optužnica'', rekao je Isak medijima.

Prema njegovim riječima, da je tužilaštvo uradilo posao kako treba, vidjelo bi da se to nije desilo.

Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona tereti Isaka da je u januaru 2025. godine preko zajedničkog prijatelja poručio E.R. iz Žepča da će ga "polomiti", prenosi Srna.

Društvo Šefica psihijatrije u Zenici podnijela ostavku

Isakov advokat tvrdi da se optužnica zasniva na iskazu jedne osobe koja je ranije osuđena za davanje lažnog iskaza, prenijeli su federalni mediji.