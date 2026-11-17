Policijski službenici SIPA u akciji ”Krug” uhapsili su inspektorku ove agencije zbog sumnje da je odavala povjerljive podatke iz policijskih istraga!

Kako piše Kliks.ba uhapšena je inspektorka Jelena Mićić, a istragom je obuhvaćen i njen brat Stefan Šiljegović (34), inače džudo reprezentativac BiH, kome je navodno odavala tajne podatke.

Iz SIPA je saopšteno da je policijska službenica uhapšena zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i neovlašteno odavanje povjerljivih informacija iz policijskih istraga.

Povjerljivi podaci dospjevali do kriminalaca

”Riječ je o višemjesečnoj istrazi, pokrenutoj na osnovu informacija iz aplikacije ”Skaj”, tokom koje je utvrđivano kako su povjerljivi podaci iz policijskih istraga dospijevali do osoba koje su bile predmet tih istraga”, saoštila je SIPA.

Kako navode istraga je mjesecima provođena pod nadzorom Tužilaštva BiH, a njen početak vezan je za informacije proistekle iz aplikacije ”Skaj”.

”Povjerljive informacije i saznanja neovlašteno su, posredstvom osumnjičene i drugih osoba, ciljano dospijevali do osoba koje su bile predmet istraga ove policijske agencije. Na taj način, kako se sumnja, kompromitirane su povjerljive policijske aktivnosti, a informacije koje su morale ostati zaštićene otkrivene su osobama obuhvaćenim istragama”, navode u SIPA.

Pretresi u zgradi SIPA

U okviru akcije, koja se sprovodi po nalogu Suda BiH, izvršeni su pretresi stambenih i drugih prostorija, kao i pokretnih stvari, na četiri lokacije na području Istočnog Sarajeva.

”Pretresene su i službene prostorije SIPA, a pretresom su obuhvaćeni i svi tehnički uređaji koje koristi osumnjičena policijska službenica. Od dvije osobe koje se dovode u vezu s navedenim zloupotrebama, na osnovu naredbe Suda Bosne i Hercegovine, oduzeti su mobilni telefoni radi provođenja potrebnih vještačenja i utvrđivanja činjenica značajnih za istragu”, navode u SIPA.

Osumnjičena službenica će biti predata Tužilaštvu BiH

Uhapšena službenica SIPA će nakon kriminalističke obrade biti ispitana u svojstvu osumnjičene i biće predata u dalju nadležnost Tužilaštva BiH.

”Operativna akcija ”Krug” predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela koja ugrožavaju integritet policijskih istraga i povjerenje u institucije za provođenje zakona. Sumnje u odavanje povjerljivih informacija osobama koje su predmet policijskih istraga predstavljaju posebno ozbiljan izazov za zakonit i efikasan rad policijskih agencija”, navodi SIPA.