Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su lice inicijala P.P. iz Banjaluke zbog sumnje da je počinilo krivično djelo tjelesna povreda.

Kako je saopšteno iz policije, osumnjičeni je juče oko 00.15 časova u stambenoj zgradi u Banjaluci fizički napao muškarca ispred ulaznih vrata njegovog stana, nanijevši mu tjelesne povrede.

Povrijeđenom muškarcu ljekarska pomoć ukazana je u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka.

Tokom ispitivanja na prisustvo alkohola u organizmu, kod lica P.P. utvrđeno je 1,85 promila alkohola.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, saopšteno je iz PU Banjaluka.