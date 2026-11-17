Policija u Novom Gradu traga za nepoznatim počiniocem koji je iz jedne porodične kuće ukrao određenu količinu novca.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, krađa je prijavljena Policijskoj stanici Novi Grad, nakon čega je o svemu obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Nadležni tužilac izjasnio se da u ovom slučaju postoje elementi krivičnog djela „Teška krađa“.

Policija radi na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela i pronalasku počinioca.

Inače, na području Policijske uprave Prijedor tokom protekla 24 časa evidentirana su ukupno četiri krivična djela, jedno narušavanje javnog reda i mira i tri saobraćajne nezgode, navedeno je u policijskom izvještaju za 16. novembar.