Banjalučki haker oslobođen optužbe za pokušaj iznude 40.000 evra

Aljoša Borković (40), haker iz Banjaluke, oslobođen je optužbe da je lažnim dojavama o bombi pokušao da iznudi 40.000 evra od vlasnika ugostiteljskog objekta.

Presudu je izrekao Okružni sud u Banjaluci navodeći da optužba nije dokazana.

Banjalučko tužilašto Borkoviću je na teret stavljalo produženo krivično djelo lažnog prijavljivanja i pokušaj iznude.

U optužnici se navodilo da od 25. decembra 2021. do 17. januara 2022. godine u više navrata pozivao PU Banjaluka i puštao zvučne zapise u kojima je lažno prijavljivao da su u dva ugostiteljska objekta postavljene eksplozivne naprave.

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”Usljed pražnjenja i prekida rada objekata od strane policije radi protivdiverzionih pregleda pravnom licu, vlasništvo N.B, pričinjena je šteta u ukpnom iznosu od 35.000. U međuvremenu optuženi je pokušao da prinudi oštećenog N.B. da mu uplati novčani iznos u kriptovaluti bitkoin, šaljući mu poruke preko aplikacije ”Viber” tražeći uplatu od 40.000 evra, kako bi prestao sa lažnim dojavama”, navodi se u optužnici.

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Dodaje se da je vlasniku prijetio da će, ukoliko pokuša da odugovlači ili ”šta drugo petlja”, dojave biti još gore i da će, ukoliko poruku prijavi policiji, posljedice po njega biti ”mnogo gore“, a koji zahtjev oštećeni N.B. nije ispunio.

Odlukom suda, vlasnik objekata N.B. i pravno lice upućeni su na parnicu radi nadoknade štete.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.