Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak trebalo bi da se danas izjasni o krivici nakon što je potvrđena optužnica koja ga tereti za ugrožavanje bezbjednosti.

Ročište za izjašnjenje o krivici pred Opštinskim sudom u Žepču zakazano je za 9.30 časova, navedeno je na sajtu Suda.

Optužnicu protiv Isaka podiglo je Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.

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Prema pisanju federalnih medija, Isaku se na teret stavljaju prijetnje upućene zaposlenom u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Optužnica je dostavljena Sudu 19. oktobra, a sudija za prethodno saslušanje potvrdio ju je 23. oktobra.