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Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak trebalo bi da se danas izjasni o krivici nakon što je potvrđena optužnica koja ga tereti za ugrožavanje bezbjednosti.
Ročište za izjašnjenje o krivici pred Opštinskim sudom u Žepču zakazano je za 9.30 časova, navedeno je na sajtu Suda.
Optužnicu protiv Isaka podiglo je Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona.
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Prema pisanju federalnih medija, Isaku se na teret stavljaju prijetnje upućene zaposlenom u Kantonalnoj bolnici Zenica.
Optužnica je dostavljena Sudu 19. oktobra, a sudija za prethodno saslušanje potvrdio ju je 23. oktobra.
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