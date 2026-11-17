Dobojska policija podnijela je prijavu tužilaštvu protiv državljanina Indije Č.K. zbog sumnje da je kompjuterskom prevarom oštetio firmu iz Dervente za 7.595 dolara.

U PU Doboj navode da je Č.K. osumnjičen za krivična djela pranje novca i kompjuterska prevara.

”Osumnjičeni je u julu 2026. godine koristeći lažnu adresu elektronske pošte, identičnu adresi poslovnog partnera iz Singapura, firmi iz Dervente dostavio fakturu sa izmijenjenim podacima za plaćanje u kojoj je umjesto računa poslovnog partnera navelo podatke svog ličnog bankovnog računa”, saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je na taj način firma iz Dervente dovedena u zabludu, te je izvršila uplatu u iznosu od 7.595 američkih dolara na račun osumnjičenog koji je podigao novac.

Osumnjičeni Indijac nije dostupan istražni organima u Republici Srpskoj i predmet će najvjerovatnije biti ustupljen pravosuđu Indije.