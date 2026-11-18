Autor:ATV redakcija
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Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić najoštrije je osudio napad na katoličkog sveštenika Filipa Maršića u naselju Boće i pozvao Policiju i Tužilaštvo da u najkraćem roku otkriju počinioca i utvrde sve okolnosti, uključujući i motiv napada.
Milić je naveo da bezbjednost svakog pojedinca mora biti prioritet i da ovaj incident neće narušiti osjećaj sigurnosti građana ni međusobno povjerenje u lokalnoj zajednici.
Povrijeđenom svešteniku, koji je van životne opasnosti, gradonačelnik Brčkog poželio je brz oporavak.
U Brčkom je napadnut župnik, koji je zadobio višestruke ubodne rane i prevezen je u Javnu zdravstvenu ustanovu.
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Policija je saopštila da su konstatovane teške tjelesne povrede, a dežurni tužilac okvalifikovao je djelo kao razbojništvo.
Prema nezvaničnim informacijama, nepoznato lice upalo je u kuću sveštenika Filipa Maršića i fizički ga napalo, nanijevši mu ubodne rane, piše Srna.
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