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Foto: ATV

Dva muškarca inicijala S.P. (22) i T.Š. (28), za kojima je bila raspisana potraga, uhapšeni su danas u nastavku akcije "Pirat".

Njih se sumnjiči za krivično djelo "Razbojništvo u saučešništvu". Akciju su realizovali policijski službenici Odjeljenja za imovinske delikte Sektora kriminalističke policije. Policija pod nadzorom KTKS nastavlja rad na ovom predmetu. Hronika Košariću predložen pritvor zbog sumnje da je iskorištavao dijete za pornografiju Akcija "Pirat" sprovedena je u poned‌jeljak poslijepodne u stanu u blizini Narodnog pozorišta u Sarajevu. Tada je uhapšena osoba inicijala B.G. (28), osumnjičena za razbojništvo te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, a za još četiri osobe raspisana je potraga.

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