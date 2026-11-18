Jasmin Ilijić zvani Jasko (34) i Nebojša Jovanović Šone (27) iz Banjaluke optuženi su da su napali i opljačkali Mladena M. i oteli mu 700 KM, saznaje "Glas Srpske".

Optužnicu je podiglo banjalučko Okružno javno tužilaštvo i pomenutom dvojcu na teret je stavljeno krivično djelo razbojništvo.

Branilac Jovanovića, advokat Marko Mikeš "Glasu Srpske" je potvrdio da je optužnica u ovom slučaju potvrđena, ali nije želio da je komentariše.

Napad nakon izlaska iz kluba

Prema optužnici sve se desilo 3. jula 2024. godine u noćnim časovima u banjalučkoj ulici Stepe Stepanovića.

Kako se navodi prethodno su optuženi bili u noćnom klubu "K4" gdje bio i oštećeni Mladen M. u društvu sa Dijanom M.

"Oko 02 časa oštećeni je sa pratnjom izašao iz kluba i na parkingu kod zgrade u ulici Stepe Stepanovića sustigli su ih tada osumnjičeni i obratili se oštećenom Mladenu M. Kada se on okrenuo prišao mu je Jovanović i udario ga šakom u predjelu lica, usljed čega je on pao na zemlju. Nakon toga oštećenom je prišao Ilijić i dva puta ga udario nogom u predjelu glave, te iz njegova novčanika koji je mu je ispao uzeo oko 700 KM. Nakon toga su osumnjičeni pobjegli", navedeno je između ostalog u optužnici.

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Prema našim saznanjima tokom istrage oba optužena priznali su krivicu za ovo nedjelo.

Ilijić ranije osuđivan

Optuženi Ilijić je ranije osuđivan osam puta za razna krivična djela, od čega je u tri slučaja dobio uslovne kazne. Najvišu kaznu od sedam godina dobio je 2015. godine za ubistvo svog poznanika i prijatelja Mustafe Likića iz Sanskog Mosta. Ta presuda mu je izrečena nakon što je priznao krivicu.