Prijedorska policija oduzela je juče mitraljez od M.Š. iz ovog grada, saopšteno je iz Policijske uprave.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 18.11.2026. godine u okviru akcije „Kalibar“ od lica M.Š. iz Prijedora oduzeli vatreno oružje -mitraljez M-53 i deset pripadajućih metaka", navode iz PU Prijedor.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv M.Š. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“