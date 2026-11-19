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Foto: Ustupljena fotografija

Trebinjskoj policiji danas 19. novembra prijavljeno je da je izbio požar na jednom automobilu u trebinjskom naselju Gučina.

"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su 19. novembra 2026. godine, zaprimili prijavu da je izbio požar na jednom putničkom automobilu", navode iz policije. Prema našim informacijama sumnja se da je požar podmetnut. Uviđaj se obavlja pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva.

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