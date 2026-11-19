U akciji ”Transporter” Federalna uprava policije je uhapsila državljanina Crne Gore B.D. (34) i A.K. (23) iz Sarajeva kod kojih je pronađeno i oduzeto 50 kilograma kanabisa i 17.000 evra u kešu.

Kako je saopštio FUP osumnjičeni su uhapšeni u Sarajevu, prilikom primopredaje droge, a osumnjičeni su za neovlašteni promet drogom.

”Po naredbi Suda BiH izvršeni su pretresi osumnjičenih, kamiona ”Man” i automobila ”golf 6” i tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 50 kilograma kanabisa, više mobilnih telefona, novac u iznosu većem od 17.000 evra, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela”, saopštio je FUP.

Akcija Transporter Sarajevo 1 FUP

Dodaju da je privremeno oduzet kamion, crnogorskih registarskih oznaka, kao i ”golf 6”, bh. tablica.

”Uhapšeni B.D. i A.K. biće sprovedeni u službene prostorije Federalne uprave policije, gdje će nad njima biti izvršena kriminalistička obrada, Nakon toga će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u dalju nadležnost Tužilaštva BiH”, navodi se u saopštenju.

Akcija Transporter Sarajevo 3 FUP

Federalna uprava policije naglašava da nastavlja kontinuirano preduzimati aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe droga, te intenzivno raditi na otkrivanju, dokumentovanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti neovlaštenog prometa drogom, kao i identifikaciji i procesuiranju osoba koje se dovode u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela.