Policajac D.E. (24) iz Bijeljine poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Kojčinovac kod Bijeljine kada je sa automobil ”folksvagen” sletio s puta.

Kako saznajemo policajac nije bio na dužnosti, a kobne noći se vraćao kući s turnira u malom fudbalu.

U Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini navode da je do tragedije došlo oko 1.30 časova na magistralnom putu Zvornik – Bijeljina.

”U saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je automobil ”folksvagen” kojim je upravljao D.E. (24) koji je poginuo, čija je smrt konstatovana na licu mjesta”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Nakon zaprimljene prijave, dežurni tužilac izašao je na lice mjesta, gdje je rukovodio vršenjem uviđaja, koji su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbijednost saobraćaja Bijeljina, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke.

”Po nalogu dežurnog tužioca, preduzimaju se dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i uzroka predmetne saobraćajne nezgode, a naređena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica koja će se obaviti u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske”, navode u tužilaštvu.

Dodaju da je stradali D.E. bio zaposlen kao policijski službenik Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina.