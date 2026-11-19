Policija u Brčkom uhapsila je danas muškaraca osumnjičenog za razbojništvo nad župnikom Župe svetog Ante Padovanskog u Boću kod Brčkog Filipom Maršićem.

Policijski službenici Policije Brčko distrikta danas su u ulici Miroslava Krleže uhapsili jednu osobu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo iz člana 283. stav 2 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH počinjeno nad sveštenikom katoličke crkve, potvrdio je ATV-u šef Policije Brčkog distrikta Goran Pisić.

Hronika Uhapšen osumnjičeni za razbojništvom nad župnikom u Brčkom!

Podsjetimo, Filip Maršić napadnut je 17. novembra po dolasku u župnu kuću u Boću.

Pogledajte snimak hapšenja: