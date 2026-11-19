U bajinobaštanskom selu Solotuša u utorak veče došlo je do teže saobraćajne nezgode kada je vozilo u kom su se nalazila dva tinejdžera sletjelo sa puta.

Prema nezvaničnim informacijama, oba tinejdžera su u nezgodi teže povrijeđena i prevezena u užičku bolnicu.

U pitanju su momci od 15 i 18 godina. Prvobitno su hospitalizovani u užičkoj bolnici, nakon čega je usljed izuzetno teških unutrašnjih povreda petnaestogodišnjak hitno prevezen u Beograd na opreaciju. Drugi dečko je u stabilnom stanju, kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.

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Do nezgode je došlo kada je vozilo u kom su se nalazili tinejdžeri na seoskom putu sletjelo sa puta, par puta se prevrnulo i završilo na livadi.

Kako je došlo do ove teške nezgode utvrdiće nadležni organi.

(Telegraf.rs)