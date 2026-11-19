Cijene nafte danas su, nakon višednevnog pada, ponovo u porastu usljed zabrinutosti da bi moglo doći do eventualnih prekida u isporukama sa Bliskog istoka, imajući u vidu napade na tankere u Ormuskom moreuzu.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora veća za 24 centa ili 0,26 odsto i sada je 92,19 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte porasla za pet centi i iznosi 83,31 dolar po barelu.

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Analitičar tržišta iz kompanije "PVM ojl asosijejts" Džon Evans rekao je da postoji nesigurnost da li će doći do novog rasta ili pada cijene nafte, ali da je sigurno da "brent" nije uspio da padne ispod 90 dolara po barelu, prenosi Srna.

"Male su šanse da će na trilateralnom sastanku na samitu u Šendženu doći do bilo kakvog rješenja u vezi sa sukobom u Ukrajini i sa Iranom, pa ulazimo u novu fazu u kojoj trenutno okruženje nije nimalo privlačno za cijene nafte", istakao je Evans, aludirajući na današnji sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa, predsjednika Kine Si Đinpinga i predsjednika Rusije Vladimira Putina.