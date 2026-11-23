Autor:ATV redakcija
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Svjetska rekorderka u ronjenju na dah Žanin Grasmajer preminula je u 33. godini, saopštila je njena porodica.
U saopštenju nije otkriven uzrok smrti, ali je napomenuto da nije riječ o nesreći na ronjenju, prenose holandski mediji.
Grasmajer je prvi put postavila svjetski rekord 2013. godine, kada je imala samo 20. godina, zaronivši 90 metara u Grčkoj bez korištenja bilo kakve opreme.
Nakon što je taj rekord oboren, ona je ponovo preuzela titulu 2016. godine, kada je dostigla dubinu od 92 metra i izronila za nešto manje od četiri minuta.
Njena porodica navodi da će je pamtiti kao "ljubaznu, spontanu i snažnu ženu koja je voljena avanture" i odlučno težila ostvarenju svojih ciljeva, prenosi Srna.
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