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Foto: Pexels

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje.

Od 09:00 do 14:00 časova dijelovi ulica Lipljanska, Izvorska, Zavalska, Dobrunska, Ozrenska, Đure Damjanovića, Jovice Savinovića, Stevana Musića i Ložionička ostaju bez struje. Društvo U Srpskoj rođene 24 bebe Struje neće imati dio Ulice Despota Stefana Lazarevića br. 2 od 10:00 do 12:00 časova.

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