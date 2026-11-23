Individualna ložišta prošle su godine identifikovana kao jedan od najvećih zagađivača vazduha u Banjaluci. Predložene su i posebne mjere u decembru 2025-te godine.

"Filteri na dimnjacima svih individualnih i kolektivnih ložišta biće obavezni. Po utvrđivanju konačne cijene, razmotrićemo mogućnost njihovog subvencionisanja. Ovo je neophodna mjera kako bismo direktno smanjili emisije iz individualnih ložišta, koja tokom zime imaju najveći uticaj na zagađenje. Uz strože kontrole emitera gasova, biće pojačane i inspekcije svih potencijalnih zagađivača – bez izuzetaka", rekao je gradonačelnik Banjaluke 2025. godine

A od strožih kontrola - ništa. Filteri su zaboravljeni, a gradska uprava sjetila se da zakon nije jasno obuhvatio problem. Republička i komunalna inspekcija nemaju mogućnost i nadležnost da kontrolišu individualna ložišta.

"Najveći problem su individualna ložišta. Grad Banjaluka sa jedne strane ima mnogo kuća i individualnih ložišta, s druge strane, neka vremena rata i neimaštine... Na koji način mislite kontrolisati individualna ložišta ako to nije zakonski regulisano? Znači, šta to sad znači? Da mi usvojimo zakon da svako mora imati peć koja manje zagađuje, a ta peć košta 30 hiljada. Kako mi ljude da natjeramo? Ne može to preko noći. Možemo korak po korak kada bude bolje stanje društva, kada ljudi budu u boljoj finansijskoj moći, a tada će prelaziti i na novi način grijanja", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Staviti nešto na spisak mjera koje dobro zvuče je jedno. Realnost je drugo. Prepoznaju to i stručnjaci.

"Što se tiče malih ložišta, ona su uvijek i svuda problem zato što mala ložišta nemaju nikakve sisteme za tretman gasova, niti ih zakon to obavezuje. Nema baš ni puno tehničkih rješenja koja bi mogla da se primjene na mala ložišta. Ali bih ja skrenuo pažnju na nešto drugo. Ne bih se previše fokusirao na to da kažnjavam građane jer dobar dio naših ljudi živi u energetskom siromaštvu, dobar dio i u socijalnom siromaštvu. Ljudi jednostavno u zimskom periodu posežu za rješenjima koja sebi mogu da priušte. Treba staviti težište na gradnju sistema koji će pomoći toj ranjivoj grupi da pređu sa niskoefikasnih i visokozagađujućih sistema na nešto što je prihvatljivije za životnu sredinu", rekao je Petar Gvero, šef Katedre za termotehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Nema informacija relevantnih institucija i ustanova o uticaju malih ložišta na zagađenost vazduha. Izgleda da se tim problemom bavi tek poneki ljekar koji evidentira sve veći broj pacijenata s nekim od problema uzrokovanih zagađenim vazduhom.

"Jedno od rješenja ovog problema bi bilo smanjenje malih ložišta. Zamislite, jedna stara peć na drva koja sagorijevanjem rasipa prašinu, zagađuje vazduh kao s autobusa", kaže Mladen Duronjić, pulmolog.

Granice zakonskih rješenja za individualna ložišta su nejasne ili zakonskih rješenja nema. Ukoliko vam komšija loži ulje, čizme ili smeće, možete se obratiti Komunalnoj policiji. Šta dalje, Komunalna policija nije smatrala da treba da nam odgovori.

Dim iz individualnih ložišta ne zaustavlja se na pragovima kuća, kao što ni posljedice zagađenja ne ostaju iza zatvorenih vrata. Dok se štetne čestice šire vazduhom koji svi udišemo, odgovornost se gubi između nedorečenih zakona i ograničenih inspekcijskih ovlašćenja. Tako ono što izlazi iz privatnih dimnjaka postaje javni problem, za koji još nema dovoljno jasnih pravila kontrole. A dok se nadležni pozivaju na granice svojih ovlašćenja, zagađenje ne poznaje nikakve granice. Dim je možda privatna stvar, ali vazduh nije