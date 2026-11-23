Obilne količine vode nakupile su se jutros na raskrsnici Jevrejske ulice i ulica Vase Pelagića i Gorana Radulovića Bimbe, u samom centru Banjaluke, zbog čega je pješacima gotovo nemoguće da pređu ulicu, a da ne zagaze u vodu.

Fotografije koje je redakciji "BL portala" jutros poslao čitalac pokazuju da se na ovom mjestu stvorilo pravo malo jezero, koje je zahvatilo veliki dio pješačkog prelaza.

Pješaci primorani da zaobilaze vodu

Umjesto da ulicu pređu preko obilježene zebre, pješaci su prinuđeni da traže drugi prolaz ili da zagaze u vodu koja se nakupila uz trotoar i preko kolovoza.

Posebno je problematično što se sve dešava u samom centru grada, na raskrsnici nekoliko ulica, gdje bi pješacima trebalo da bude omogućen nesmetan i bezbjedan prelazak.

Na fotografijama se jasno vidi da je voda prekrila znatan dio pješačkog prelaza, dok se velika lokva proteže i duž ivice saobraćajnice.